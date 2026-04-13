З початку війни з Іраном Євросоюз втратив 22 млрд євро на імпорті викопного палива

За 44 дні військового конфлікту на Близькому Сході через підвищення цін на енергоносії Європейський Союз витратив на закупівлю викопного палива на 22 млрд євро більше, ніж планувалося.

Про це, як передає кореспондентка "Європейської правди", заявила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн за результатами орієнтаційних дебатів щодо наслідків війни на Близькому Сході, проведених колегією єврокомісарів 13 квітня.

Євросоюз за останні 44 дні переплатив за імпорт енергоресурсів понад 22 млрд євро.

"З початку конфлікту (на Близькому Сході) 44 дні тому наші витрати на імпорт викопного палива зросли на понад 22 мільярди євро", – заявила фон дер Ляєн.

Вона пояснила, що, витративши додаткові 22 млрд євро, Євросоюз не отримав "жодної додаткової молекули енергії", що свідчить "про величезний вплив цієї кризи на нашу економіку".

За словами президентки Єврокомісії, "навіть якщо бойові дії припиняться негайно, перебої з постачанням енергоносіїв з Перської затоки зберігатимуться ще деякий час".

Саме тому Єврокомісія готує системні заходи проти енергокризи, які будуть винесені на обговорення лідерами ЄС 23-24 квітня.

Як повідомляла "Європейська правда", у Європі вже попереджають про дефіцит авіапального, якщо Ормузька протока буде заблокованою.

Тим часом 12 квітня президент США Дональд Трамп заявив, що США блокуватимуть Ормузьку протоку.

У зв’язку з цим 13 квітня уряд Німеччини представив план боротьби зі зростанням цін на пальне.