Спецслужби Латвії: РФ готова й надалі здійснювати шкідливу діяльність

Латвійська Служба державної безпеки (СДБ) вважає, що погрози європейським виробникам дронів з боку РФ підтверджують готовність Кремля продовжувати шкідливу діяльність на території Латвії.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Delfi.

Так у латвійській спецслужбі відреагували на те, що минулого тижня Міністерство оборони Росії опублікувало список компаній з різних країн, зокрема європейських, які, на думку Москви, виробляють ударні безпілотники та їхні компоненти для України.

Коментуючи цю заяву, СДБ зазначила, що вже раніше публічно інформувала про шкідливу діяльність на території Латвії, здійснену або заплановану в інтересах держави-агресора Росії, зокрема щодо об’єктів, пов’язаних із підтримкою України.

"Подібні публічні заяви з боку Росії лише підтверджують її готовність продовжувати розгортати таку активність у Латвії", – заявили у спецслужбі.

Також у відомстві зазначили, що в межах своєї компетенції постійно оцінюють те, що відбувається в інформаційному просторі та суспільстві, щоб своєчасно виявляти та запобігати різним загрозам національній безпеці.

Раніше прем’єр Нідерландів Роб Єттен, коментуючи ці дії російського Міноборони, сказав, що не звертає уваги на погрози з боку РФ.