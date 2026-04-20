Спецслужбы Латвии: РФ готова и в дальнейшем вести вредоносную деятельность

Латвийская Служба государственной безопасности (СГБ) считает, что угрозы европейским производителям дронов со стороны РФ подтверждают готовность Кремля продолжать вредоносную деятельность на территории Латвии.

Так в латвийской спецслужбе отреагировали на то, что на прошлой неделе Министерство обороны России опубликовало список компаний из разных стран, в частности европейских, которые, по мнению Москвы, производят ударные беспилотники и их компоненты для Украины.

Комментируя это заявление, СДБ отметила, что уже ранее публично информировала о вредоносной деятельности на территории Латвии, осуществленной или запланированной в интересах государства-агрессора России, в частности в отношении объектов, связанных с поддержкой Украины.

"Подобные публичные заявления со стороны России лишь подтверждают ее готовность продолжать развертывать такую активность в Латвии", – заявили в спецслужбе.

Также в ведомстве отметили, что в рамках своей компетенции постоянно оценивают то, что происходит в информационном пространстве и обществе, чтобы своевременно выявлять и предотвращать различные угрозы национальной безопасности.

Ранее премьер Нидерландов Роб Йеттен, комментируя эти действия российского Минобороны, сказал, что не обращает внимания на угрозы со стороны РФ.