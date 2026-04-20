У Румунії затвердили екстрадицію ексголови спецслужби Молдови, якого вдома чекає в'язниця

Суд у Бухаресті дав згоду на екстрадицію колишнього очільника Служби інформації та безпеки Молдови Александру Белана, якого на батьківщині чекає в’язниця за вироком про спробу розкриття держтаємниці.

Про це повідомляє Digi24, пише "Європейська правда".

Апеляційний суд Бухареста затвердив екстрадицію колишнього голови Служби інформації та безпеки Молдови Александру Белана, який має подвійне громадянство Молдови та Румунії.

15 квітня суд у Кишиневі заочно засудив його до 1,5 року ув’язнення за розкриття держтаємниці, а саме передання засекреченої інформації представникам КДБ Білорусі.

Під час першого засідання у справі, де підсудний брав участь онлайн, перебуваючи під домашнім арештом у Румунії, він визнав свою провину.

