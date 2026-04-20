В Румынии утвердили экстрадицию экс-главы спецслужбы Молдовы, которого дома ждет тюрьма

Суд в Бухаресте дал согласие на экстрадицию бывшего главы Службы информации и безопасности Молдовы Александру Бэлана, которого на родине ждет тюрьма по приговору о попытке раскрытия гостайны.

Об этом сообщает Digi24, пишет "Европейская правда".

Апелляционный суд Бухареста утвердил экстрадицию бывшего председателя Службы информации и безопасности Молдовы Александру Бэлана, имеющего двойное гражданство Молдовы и Румынии.

15 апреля суд в Кишиневе заочно приговорил его к 1,5 годам заключения за раскрытие гостайны, а именно передачу засекреченной информации представителям КГБ Беларуси.

Во время первого заседания по делу, где подсудимый участвовал онлайн, находясь под домашним арестом в Румынии, он признал свою вину.

