У Польщі затримали військового за підозрою у шпигунстві на користь РФ

Агентство внутрішньої безпеки Польщі (ABW) затримало солдата Сил територіальної оборони за звинуваченням у шпигунстві на користь російської розвідки.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє RMF24.

Солдата 12-ї бригади територіальної оборони Польщі Ярослава К. затримали 30 березня. Прокуратура звинувачує його у співпраці з російською розвідкою.

За даними слідства, чоловік нібито працював на іноземну розвідку з липня 2023 року по квітень 2024 року. Зазначається, що він вступив до лав Військ територіальної оборони лише у березні 2024 року, попередньо пройшовши добровільну військову службу.

Ярослав К. не приховував своїх проросійських поглядів. Він регулярно публікував антиукраїнський, проросійський та антизахідний контент у соціальних мережах.

За даними правоохоронців, безпосередньо перед арештом він брав участь у мітингах неофашистського руху Rodacy Kamraci, де виголошував антиукраїнські та антисемітські промови. Позиція чоловіка викликала питання щодо ефективності перевірки кандидатів до Сил територіальної оборони.

Під час служби, Ярослав К. мав доступ до інформації з грифом "обмежений доступ", включаючи накази, плани навчань та персональні дані інших солдатів. Однак, згідно із заявою командування, такий доступ надається на загальних підставах, а затриманий солдат не брав участі в охороні польського кордону та в жодних операціях, пов'язаних з національною безпекою.

Попри звинувачення, суд вирішив не тримати Ярослава К. під вартою, вважаючи докази щодо його шпигунства недостатніми. Прокуратура не погоджується з цим рішенням і вимагає арешту, наголошуючи, що наведені факти підтверджують діяльність чоловіка на користь Росії.

