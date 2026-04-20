Французькі консерватори визначилися з кандидатом на президентських виборах

Французька правоцентристська партія "Республіканці" обрала ексміністра внутрішніх справ Брюно Ретайо своїм кандидатом на президентських виборах 2027 року.

Про це, як пише "Європейська правда", Ретайо написав на платформі X.

Політик, який вже заявляв про свій намір балотуватися на президентських виборах, тепер отримав офіційну підтримку своєї партії після внутрішнього голосування.

Понад 73% членів "Республіканців" проголосували за кандидатуру Ретайо.

У своїй заяві кандидат пообіцяв привести свою політсилу до перемоги на виборах та об’єднати праві партії.

Представники партії "Республіканці" не вигравали президентських виборів з 2012 року, коли експрезидент Ніколя Саркозі програв на переобранні соціалісту Франсуа Олланду. Відтоді партія втратила сотні обраних посадовців та десятки тисяч членів.

У грудні опитування показали, що Жордан Барделла, лідер ультраправого "Національного об’єднання" є одним з найпопулярніших політиків країни з підтримкою 42%.

Неформальна лідерка правопопулістського "Національного об’єднання" Марін Ле Пен визначила своїм наступником у президентських перегонах свого 30-річного протеже Жордана Барделла у тому разі, якщо вона не зможе балотуватися внаслідок судового рішення.

