Французские консерваторы определились с кандидатом на президентских выборах

Французская правоцентристская партия "Республиканцы" выбрала экс-министра внутренних дел Брюно Ретайо своим кандидатом на президентских выборах 2027 года.

Ретайо написал на платформе X.

Политик, который уже заявлял о своем намерении баллотироваться на президентских выборах, теперь получил официальную поддержку своей партии после внутреннего голосования.

Более 73% членов "Республиканцев" проголосовали за кандидатуру Ретайо.

В своем заявлении кандидат пообещал привести свою политсилу к победе на выборах и объединить правые партии.

Представители партии "Республиканцы" не вЙыигрывали президентских выборов с 2012 года, когда экс-президент Николя Саркози проиграл на переизбрании социалисту Франсуа Олланду. С тех пор партия потеряла сотни избранных чиновников и десятки тысяч членов.

В декабре опросы показали, что Жордан Барделла, лидер ультраправого "Национального объединения" является одним из самых популярных политиков страны с поддержкой 42%.

Неформальный лидер правопопулистского "Национального объединения" Марин Ле Пен определила своим преемником в президентской гонке своего 30-летнего протеже Жордана Барделла в том случае, если она не сможет баллотироваться в результате судебного решения.

