Чинний прем’єр Словенії оголосив, що переходить в опозицію

Чинний прем’єр-міністр Словенії Роберт Голоб, чия партія "Рух за свободу" (GS) здобула мінімальну перемогу на парламентських виборах, оголосив, що не зміг знайти партнерів для формування нового уряду.

Як повідомляє "Європейська правда", заяву Голоба наводить STA.

Після переговорів із президенткою Наташею Пірц Мусар Голоб заявив, що "Рух за свободу" "з нетерпінням чекає на перебування в опозиції".

Голоб назвав потенційну правоцентристську коаліцію "коаліцією шахраїв", яка проіснує недовго.

"Тому ми з радістю готуємося до роботи в опозиції і вже сьогодні заявляємо, що будемо суворо дотримуватися принципу законності правової держави і очікуємо цього від усіх інших", – додав Голоб, який запевнив, що залишиться депутатом.

За підсумками виборів ліберальна партія Голоба "Рух за свободу" (GS) здобула 29 місць у парламенті, що на одне більше, ніж права Словенська демократична партія (SDS) на чолі з Янезом Яншею.

Чинний прем’єр Голоб запросив лідерів усіх партій, які отримали місця в парламенті, окрім правої SDS, приєднатися до коаліції, однак домовленостей досягти не вдалось.

При цьому спікером словенського парламенту обрали лідера проросійської антисистемної партії Resni.ca Зорана Стевановича, що ускладнило шанси прем'єр-міністра Словенії Роберта Голоба на формування уряду.

Хоча Стеванович заявив, що не вступить у коаліцію ні з Голобом, ні з Яншею, його партія вважається більш імовірним партнером для останнього.

