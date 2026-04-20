Действующий премьер Словении объявил, что переходит в оппозицию

Действующий премьер-министр Словении Роберт Голоб, чья партия "Движение за свободу" (GS) одержала минимальную победу на парламентских выборах, объявил, что не смог найти партнеров для формирования нового правительства.

заявление Голоба приводит STA.

После переговоров с президентом Наташей Пирц Мусар Голоб заявил, что "Движение за свободу" "с нетерпением ждет пребывания в оппозиции".

Голоб назвал потенциальную правоцентристскую коалицию "коалицией мошенников", которая просуществует недолго.

"Поэтому мы с радостью готовимся к работе в оппозиции и уже сегодня заявляем, что будем строго придерживаться принципа законности правового государства и ожидаем этого от всех остальных", – добавил Голоб, который заверил, что останется депутатом.

По итогам выборов либеральная партия Голоба "Движение за свободу" (GS) получила 29 мест в парламенте, что на одно больше, чем правая Словенская демократическая партия (SDS) во главе с Янезом Яншей.

Действующий премьер Голоб пригласил лидеров всех партий, получивших места в парламенте, кроме правой SDS, присоединиться к коалиции, однако договоренностей достичь не удалось.

При этом спикером словенского парламента избрали лидера пророссийской антисистемной партии Resni.ca Зорана Стевановича, что усложнило шансы премьер-министра Словении Роберта Голоба на формирование правительства.

Хотя Стеванович заявил, что не вступит в коалицию ни с Голобом, ни с Яншей, его партия считается более вероятным партнером для последнего.

