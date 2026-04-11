У Словенії проросійського політика обрали спікером парламенту

У Словенії лідера проросійської антисистемної партії Resni.ca Зорана Стевановича обрали спікером парламенту.

Про це повідомляє Bloomberg, пише "Європейська правда".

За кандидатуру Стевановича проголосували 48 депутатів у 90-місному парламенті.

Як зазначено, обрання Стевановича спікером може значно ускладнити шанси прем'єр-міністра Словенії Роберта Голоба на формування уряду.

Хоча Стеванович заявив, що не вступить у коаліцію ні з Голобом, ні з націоналістичним суперником прем'єра Янезом Яншою, його партія вважається більш імовірним партнером для останнього.

Президентка Словенії Наташа Пірц Мусар заявила, що доручить сформувати уряд тому лідеру, який зможе зібрати не менше 46 голосів підтримки. Тепер у неї є 30 днів, щоб висунути такого кандидата.

Голоб поки не зміг домовитися про альянс з невеликими партіями всього політичного спектра. Йому необхідно заручитися підтримкою щонайменше трьох партій, щоб сформувати керівну коаліцію.

Нагадаємо, до парламенту Словенії, окрім політсил Голоба та Янші, пройшли ще сім партій, які здолали 5-відсотковий бар'єр – "Нова Словенія", яка матиме 9 депутатів, а також Соціал-демократи і Ліво-зелений блок з 6 мандатами та "Демократи" і "Правда" – кожна по 5 місць.

Вибори проходили на тлі скандалу, оскільки місцеві ЗМІ повідомили, що Янез Янша причетний до так званої наклепницької кампанії, що проводиться за сприяння ізраїльської приватної розвідувальної компанії Black Cube і спрямована проти партії Голоба.

Прем’єр-міністр оголосив про початок розслідування щодо звинувачень у тому, що група найманих ізраїльських шпигунів проводила таємну операцію з метою впливу на виборців.

