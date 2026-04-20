ОПК, ядерне стримування, космос: стали відомі деталі візиту Макрона до Туска

Під час візиту президента Франції Емманюеля Макрона до Польщі та його зустрічі з прем’єром країни Дональдом Туском планують обговорювати зміцнення двосторонньої співпраці у таких сферах, як оборонна промисловість, ядерне стримування і військові супутники.

Про це повідомляє AFP, пише "Європейська правда".

Візит Макрона до Гданська 20 квітня на зустріч з Туском називають "першим конкретним кроком" у продовження угоди про активізацію співпраці, яку підписали 9 травня 2025 року у Франції і яка закріплює роль Польщі як одного з ключових союзників Франції.

Лідери говоритимуть про те, як зміцнити двосторонню співпрацю "задля сильнішої та більш суверенної Європи" в умовах нових геополітичних реалій.

Серед тем обговорення буде співпраця у таких сферах, як оборонна промисловість, ядерне стримування і військові супутники, а ключовим питанням – пропозиція Макрона від 2 березня про розширення французької "ядерної парасольки" на зацікавлених європейських союзників.

У Єлисейському палаці зазначили, що лідери обговорять потенційну "конвенційну участь" Польщі у ядерному стримуванні, яке забезпечує Франція.

Анонсували також підписання партнерства у проєкті космічних супутників для військового зв’язку, за участі представників Франції, Польщі та деяких інших європейських країн.

Туск напередодні зустрічі зазначив, що у них із Макроном "дуже близькі погляди" стосовно того, як робити Європу сильнішою і незалежнішою.

Разом із Макроном до Польщі прибули очільники МЗС, Міноборони, Міністерства енергетики та Міністерства культури.

Тим часом у канцелярії президента Навроцького звинуватили Туска у тому, що Макрон під час цього візиту не матиме зустрічі з польським президентом.