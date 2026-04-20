ОПК, ядерное сдерживание, космос: стали известны детали визита Макрона к Туску

Во время визита президента Франции Эмманюэля Макрона в Польшу и его встречи с премьером страны Дональдом Туском планируют обсуждать укрепление двустороннего сотрудничества в таких сферах, как оборонная промышленность, ядерное сдерживание и военные спутники.

Об этом сообщает AFP, пишет "Европейская правда".

Визит Макрона в Гданьск 20 апреля на встречу с Туском называют "первым конкретным шагом" в продолжение соглашения об активизации сотрудничества, которое подписали 9 мая 2025 года во Франции и которое закрепляет роль Польши как одного из ключевых союзников Франции.

Лидеры будут говорить о том, как укрепить двустороннее сотрудничество "для более сильной и более суверенной Европы" в условиях новых геополитических реалий.

Среди тем обсуждения будет сотрудничество в таких сферах, как оборонная промышленность, ядерное сдерживание и военные спутники, а ключевым вопросом – предложение Макрона от 2 марта о расширении французского "ядерного зонтика" на заинтересованных европейских союзников.

В Елисейском дворце отметили, что лидеры обсудят потенциальное "конвенционное участие" Польши в ядерном сдерживании, которое обеспечивает Франция.

Анонсировали также подписание партнерства в проекте космических спутников для военной связи, с участием представителей Франции, Польши и некоторых других европейских стран.

Туск накануне встречи отметил, что у них с Макроном "очень близкие взгляды" относительно того, как делать Европу сильнее и независимее.

Вместе с Макроном в Польшу прибыли руководители МИД, Минобороны, Министерства энергетики и Министерства культуры.

Между тем в канцелярии президента Навроцкого обвинили Туска в том, что Макрон во время этого визита не будет иметь встречи с польским президентом.