У Навроцького звинуватили Туска у тому, що Макрон не матиме зустрічі з польським президентом

Речник польського президента Кароля Навроцького Рафал Лешкевич розкритикував прем’єр-міністра Дональда Туска, який нібито намагався завадити зустрічі Навроцького з французьким лідером Емманюелем Макроном.

Про це, як пише "Європейська правда", речник сказав в коментарі виданню Onet.

Президент Франції має прибути до Польщі у понеділок, 20 квітня. Макрон відвідає Гданськ, де зустрінеться з прем’єр-міністром Дональдом Туском.

Програма візиту не включала зустрічі з польським президентом, в чому речник Навроцького звинувачує Туска.

"Канцелярія президента повідомила про намір президента Кароля Навроцького зустрітися з президентом Франції Емманюелем Макроном. Організатором візиту є уряд. Прем'єр-міністр Туск дуже хотів, щоб зустріч обох президентів не відбулася. Тому він наполягав на тому, щоб візит відбувся у Гданськ, а не у Варшаву", – заявив Лешкевич.

Речник додав, що Міністерство закордонних справ Польщі не надсилало президенту запрошення долучитися до зустрічей з французьким лідером. У розмові з Onet Лешкевич звинуватив уряд Туска у "розколі суспільства".

"Це ще один приклад зневаги уряду до президента. Зневаги до поляків, зведення стін і розколу суспільства. Це дії, що суперечать інтересам Польщі. Використання візитів іноземних глав держав для внутрішньої політичної боротьби є проявом вкрай несерйозної позиції керівної влади та зневаги до іміджу Польщі на міжнародній арені", – зазначив Лешкевич.

Це вже не перший випадок публічного протистояння між президентом та урядом Польщі. Днями Навроцький опублікував у соцмережах відео, в якому звинувачує керівну партію у проведенні в минулому "політики поступок Росії"; зокрема у відео лунають звинувачення щодо прем'єр-міністра Дональда Туска, а також спікера Сейму Польщі Влодзімежа Чажастого.

Варто зазначити, що роботу польського президента Кароля Навроцького схвально оцінюють 50% громадян. Зокрема, у березневому рейтингу довіри президент Кароль Навроцький посів перше місце серед польських політиків.

А робота Туска своєю чергою продовжує викликати все більше негативу у поляків.