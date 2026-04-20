У Кремлі оцінили шанси на потепління з ЄС на тлі перемоги в Болгарії "друзів Путіна"

У Кремлі заявили, що наразі рано говорити про можливе потепління у відносинах з ЄС на тлі перемоги на болгарських виборах партії "Прогресивна Болгарія", яку очолює проросійський експрезидент Румен Радев.

Як повідомляє "Європейська правда", про це сказав речник господаря Кремля Дмитрій Пєсков, якого цитує "Интерфакс".

При цьому Пєсков зазначив, що Кремлю "імпонують" заяви Радева про Росію.

"Поки що передчасно робити широкі висновки про те, що зміниться загальноєвропейський клімат. Ми бачимо, що з Брюсселя лунають заяви зовсім іншого характеру. Але нам, звичайно ж, імпонують слова пана Радева, який переміг на виборах, та деяких інших європейських політиків про готовність вирішувати проблеми шляхом прагматичного діалогу з РФ", – заявив він.

За словами Пєскова, у Кремлі вважають, що "будь-які суперечності, будь-які розбіжності взаємних інтересів можуть і повинні вирішуватися за столом переговорів".

"Росія ніколи не закривалася від діалогу, ми, навпаки, шукаємо діалогу, але найчастіше поки що в Європі це не знаходить взаємності", – додав представник Кремля.

Партія "Прогресивна Болгарія" проросійського експрезидента Румена Радева продовжує впевнено лідирувати за підсумками виборів і може отримати одноосібну більшість.

Румен Радев раніше висловив подяку всім болгарським громадянам, які підтримали його партію на дострокових парламентських виборах.

Читайте також: Росія перемогла у Болгарії? Чому Румен Радев виграв вибори та якими будуть наслідки.