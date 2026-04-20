В Кремле оценили шансы на потепление с ЕС на фоне победы в Болгарии "друзей Путина"

В Кремле заявили, что пока рано говорить о возможном потеплении в отношениях с ЕС на фоне победы на болгарских выборах партии "Прогрессивная Болгария", которую возглавляет пророссийский экс-президент Румен Радев.

Как сообщает "Европейская правда", об этом сказал представитель хозяина Кремля Дмитрий Песков, которого цитирует "Интерфакс".

При этом Песков отметил, что Кремлю "импонируют" заявления Радева о России.

"Пока преждевременно делать широкие выводы о том, что изменится общеевропейский климат. Мы видим, что из Брюсселя звучат заявления совсем другого характера. Но нам, конечно же, импонируют слова победившего на выборах господина Радева и некоторых других европейских политиков о готовности решать проблемы путем прагматичного диалога с РФ", – заявил он.

По словам Пескова, в Кремле считают, что "любые противоречия, любые разногласия взаимных интересов могут и должны решаться за столом переговоров".

"Россия никогда не закрывалась от диалога, мы, наоборот, ищем диалога, но зачастую пока что в Европе это не находит взаимности", – добавил представитель Кремля.

Партия "Прогрессивная Болгария" пророссийского экс-президента Румена Радева продолжает уверенно лидировать по итогам выборов и может получить единоличное большинство.

Румен Радев ранее выразил благодарность всем болгарским гражданам, которые поддержали его партию на досрочных парламентских выборах.

