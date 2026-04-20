Макрон прибув до Польщі та зустрівся з Туском

Президент Франції Емманюель Макрон прибув з візитом до польського Гданська, де зустрівся з прем’єр-міністром Польщі Дональдом Туском в рамках міжурядового саміту між країнами.

Президент Франції прибув до Польщі з нагоди святкування Дня польсько-французької дружби, а також для участі в міжурядовому саміті.

On agit, on ne parle pas! 🇵🇱🇫🇷 pic.twitter.com/lrCq6GPfkU – Donald Tusk (@donaldtusk) April 20, 2026

Це перший такий саміт після підписання договору про посилену співпрацю між Польщею та Францією 9 травня 2025 року в французькому Нансі.

Угода передбачає взаємні гарантії безпеки, співпрацю у сфері боротьби з гібридними загрозами, спільні дії у сфері оборонної промисловості, економіки, сільського господарства та науки.

Першим пунктом у програмі візиту Макрона стала участь у церемонії на Французькому військовому кладовищі в Гданську, де поховані, зокрема, солдати військ Наполеона.

У рамках польсько-французького міжурядового саміту передбачено, зокрема, зустріч віч-на-віч польського прем’єра з президентом Франції. Туск і Макрон також мають покласти квіти до Пам’ятника загиблим суднобудівникам 1970 року та відвідати виставку в Європейському центрі Солідарності.

Пленарне засідання делегацій розпочнеться о 14:45 за місцевим часом. Обговорення на саміті будуть зосереджені на таких темах, як двосторонні відносини між Польщею та Францією, виклики безпеці в Європі, а також взаємини в рамках альянсу та трансатлантичних відносин. В зустрічах візьмуть участь представники міністерств закордонних справ, оборони, енергетики та культури обох країн.

Раніше повідомлялося, що під час візиту до Польщі Макрон планує обговорити з Туском зміцнення двосторонньої співпраці у таких сферах, як оборонна промисловість, ядерне стримування і військові супутники.

Тим часом у канцелярії президента Польщі Кароля Навроцького звинуватили Туска у тому, що Макрон під час цього візиту не матиме зустрічі з польським президентом.