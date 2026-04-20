FT: Німеччина і Франція думають про варіанти "символічного" членства України в ЄС

Франція та Німеччина пропонують надати Україні "символічні" пільги на етапі вступу до ЄС, які виключають доступ Києва до спільного бюджету блоку та право голосу до набуття повноцінного членства.

Про це, як пише "Європейська правда", йдеться в документах з пропозиціями двох країн, з якими ознайомилося видання Financial Times.

Зазначається, що Париж та Берлін відкинули пропозиції Європейської комісії щодо скасування повільного та бюрократичного процесу вступу, щоб надати Києву швидкі переваги членства.

Німеччина наполягає на статусі "асоційованого члена", за якого Україна братиме участь у засіданнях міністрів та лідерів, але не матиме права голосу та автоматичного доступу" до спільного бюджету ЄС.

У пропозиції Берліна також йдеться, що новий статус матиме "символічну силу через назву" та може бути наданий шляхом політичного рішення лідерів ЄС, що дозволить уникнути тривалих процедур.

Франція називає таке часткове членство "статусом інтегрованої держави", за якого доступ до спільної сільськогосподарської політики та європейського фінансування має бути відкладений до повного вступу.

Нещодавня поразка на виборах прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана, який наклав вето на початок переговорів про членство з Україною, вселила певні надії на прогрес у цьому питанні. Однак більшість членів ЄС мають побоювання, що надання Україні та іншим кандидатам права на прискорений вступ переверне політичну динаміку блоку та підірве цінність членства.

Загальний зміст документів від Франції та Німеччини, ймовірно, "буде близьким" до остаточної пропозиції ЄС для України, повідомили Financial Times два високопосадовці Єврокомісії.

Віцепрем'єр України з питань європейської інтеграції Тарас Качка заявив виданню, що Київ продовжує дискусії з країнами ЄС щодо свого членства.

"Ми підтримуємо зв'язок з [Парижем і Берліном], а також з іншими столицями – все розвивається. Є й інші документи", – сказав він.

Інший український посадовець заявив, що Київ побоюється будь-якої розмитої концепції членства, яку виснажене війною населення сприйматиме як погану заміну справжньому вступу в ЄС.

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна не зацікавлена в неповному членстві в ЄС, навівши паралелі з тим, що Європі не цікава "обмежена" українська армія.

Як повідомляла "Європейська правда", ЄС не закрив дискусію про можливість вступу України у 2027 році, хоча наразі немає узгоджених обрисів цього процесу.