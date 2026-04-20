FT: Германия и Франция рассматривают варианты "символического" членства Украины в ЕС

Франция и Германия предлагают предоставить Украине "символические" льготы на этапе вступления в ЕС, которые исключают доступ Киева к общему бюджету блока и право голоса до обретения полноценного членства.

Об этом, как пишет "Европейская правда", говорится в документах с предложениями двух стран, с которыми ознакомилось издание Financial Times.

Отмечается, что Париж и Берлин отвергли предложения Европейской комиссии об отмене медленного и бюрократического процесса вступления, чтобы предоставить Киеву быстрые преимущества членства.

Германия настаивает на статусе "ассоциированного члена", при котором Украина будет участвовать в заседаниях министров и лидеров, но не будет иметь права голоса и автоматического доступа к общему бюджету ЕС.

В предложении Берлина также говорится, что новый статус будет иметь "символическую силу из-за названия" и может быть предоставлен путем политического решения лидеров ЕС, что позволит избежать длительных процедур.

Франция называет такое частичное членство "статусом интегрированного государства", при котором доступ к общей сельскохозяйственной политике и европейскому финансированию должен быть отложен до полного вступления.

Недавнее поражение на выборах премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, который наложил вето на начало переговоров о членстве с Украиной, вселило определенные надежды на прогресс в этом вопросе. Однако большинство членов ЕС опасаются, что предоставление Украине и другим кандидатам права на ускоренное вступление перевернет политическую динамику блока и подорвет ценность членства.

Общее содержание документов от Франции и Германии, вероятно, "будет близким" к окончательному предложению ЕС для Украины, сообщили Financial Times два высокопоставленных чиновника Еврокомиссии.

Вице-премьер Украины по вопросам европейской интеграции Тарас Качка заявил изданию, что Киев продолжает дискуссии со странами ЕС относительно своего членства.

"Мы поддерживаем связь с [Парижем и Берлином], а также с другими столицами – все развивается. Есть и другие документы", – сказал он.

Другой украинский чиновник заявил, что Киев опасается любой размытой концепции членства, которую истощенное войной население будет воспринимать как плохую замену настоящему вступлению в ЕС.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина не заинтересована в неполном членстве в ЕС, приведя параллели с тем, что Европе не интересна "ограниченная" украинская армия.

Как сообщала "Европейская правда", ЕС не закрыл дискуссию о возможности вступления Украины в 2027 году, хотя пока нет согласованных очертаний этого процесса.