Качка: ЄС не відкинув ідею вступу України у 2027 році, більше ясності буде в травні

Європейський Союз не закрив дискусії про можливість вступу України у 2027 році, хоча наразі немає узгоджених обрисів цього процесу.

Про це заявив на зустрічі з журналістами у Києві віцепрем’єр з європейської та євроатлантичної інтеграції Тарас Качка, повідомляє кореспондент "Європейської правди".

Віцепрем’єр визнав, що зараз немає чіткої моделі вступу України в Європейський Союз, але наголосив, що вважає це "не проблемою, а суперуспіхом", тому що, залишивши відкритими варіанти, ЄС веде активну дискусію з цього приводу.

Качка підкреслив, що наразі до цієї дискусії долучені також країни, які зазвичай вважають скептиками: "Дуже креативна робота йде в Німеччині, Франції, Нідерландах".

"Думаю, в травні буде більш чітка картина, але можна сказати, що вони теж орієнтуються на 2027 рік для вирішення питання вступу України в ЄС. Ця дата не зафіксована, але ніхто не відкинув ідею проговорювати модель вступу в Європейський Союз у 2027 році", – заявив віцепрем’єр.

Він не став уточнювати, чому очікує ясності саме у травні, лише констатував, що "травень вважають місяцем, коли концептуалізуються певні підходи" у Раді ЄС.

Також Тарас Качка наголосив, що вирішальним питанням лишається швидкість впровадження реформ, оскільки виконання Україною зобов’язань не дискутується.

"Усі чекають від нас прогресу у виконанні "бенчмарків", і це фактично є вирішальним елементом щодо того, як швидко ми можемо вступити в Європейський Союз", – додав він. "Я сподіваюсь, що Верховна Рада підтримає нинішній темп схвалення законопроєктів по ЄС. В нас зараз є близько 100 законопроєктів у Верховній Раді, які тою чи іншою мірою закривають "бенчмарки", – заявив віцепрем’єр.

Зауважимо, що цього тижня ВР показала ефективну роботу у виконанні зобов'язань України перед ЄС. Посол ЄС привітала ухвалення Радою низки важливих законів.

Раніше повідомлялося, що ЄС добре сприйняв запити України на перехідні періоди у вступних переговорах.

