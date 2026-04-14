Зеленський проти неповного членства у ЄС: нікому ж не потрібна українська армія "лайт"

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна не зацікавлена в неповному членстві в ЄС, навівши паралелі з тим, що Європі не цікава "обмежена" українська армія.

Про це, як пише "Європейська правда", Зеленський сказав на спільній пресконференції з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом у Берліні.

Журналісти запитали щодо проєкту так званого "неповного" членства в ЄС, який обговорювався у Євросоюзі. Згідно із задумом, він дозволить Україні приєднатися до ЄС, але з набагато меншими повноваженнями щодо прийняття рішень.

Президент категорично відкинув таку ідею щодо членства в ЄС, а також і в НАТО. Зеленський пояснив, що Європа потребує України як сильного та повного партнера. Він також акцентував на українській армії, яка, за його словами, нікому не потрібна у форматі "лайт".

"Всі знають в Європі нашу позицію. Нам не потрібен ЄС "лайт", як і НАТО. Так само як, я вважаю, і Європі, і країнам НАТО потрібна Україна, повною мірою сильний партнер. Потрібна наша армія, сильна армія. Тому що нікому не потрібна українська армія "лайт". Що там буде за захист?" – наголосив Зеленський.

Канцлер Німеччини на цій пресконференції заявив, що вступ України до ЄС не може відбутися швидко.

Як повідомляла "Європейська правда", ЄС не закрив дискусію про можливість вступу України у 2027 році, хоча наразі немає узгоджених обрисів цього процесу.