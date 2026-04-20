Посли ЄС спробують остаточно схвалити 90 млрд для України 22 квітня

Питання внесення поправки в довгостроковий бюджет ЄС на 2021-2027 роки, яка дасть можливість надати Україні кредит Європейського Союзу на суму 90 млрд євро, внесене в порядок денний засідання Комітету постійних представників ЄС (Coreper), яке відбудеться 22 квітня.

Про це кореспондентці "Європейської правди" повідомила речниця Кіпрського головування в ЄС, яке формує порядки денні в Coreper.

Посли ЄС можуть остаточно схвалити надання кредиту на 90 млрд для України у середу, 22 квітня.

"З огляду на останні події, головування включило поправку до регламенту про багаторічну фінансову рамку (MFF), останній елемент, необхідний для уможливлення виплати кредиту для України у розмірі 90 мільярдів євро, до порядку денного засідання Coreper II у середу, 22 квітня, як питання, яке не потребує обговорення", – повідомили "ЄвроПравді" у кіпрському головуванні.

Співрозмовник "Європейської правди" уточнив, що після схвалення на Coreper буде розпочато письмову процедуру для остаточного ухвалення внесення змін до багаторічного бюджету ЄС.

Це означає, що рішення може бути ухвалене протягом доби після цього.

Як повідомляла "Європейська правда", чинний прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан напередодні заявив, що Україна висловила готовність відновити постачання нафти трубопроводом "Дружба" у понеділок, за умови, що Будапешт розблокує кредит ЄС на суму 90 млрд євро.

Віктор Орбан, як відомо, заблокував схвалення цих ініціатив, звинувачуючи Україну у зупинці транзиту російської нафти трубопроводом "Дружба".

Майбутній прем’єр-міністр Угорщини Петер Мадяр дав зрозуміти, що не блокуватиме кредит ЄС для України на 90 млрд євро, оскільки рішення вже ухвалене, але підтвердив, що Будапешт не братиме у ньому участі.

Також писали, що глава МЗС Андрій Сибіга доєднається до засідання Ради ЄС у закордонних справах, яке відбудеться у вівторок, 21 квітня, у Люксембурзі, щоб обговорити перспективи розблокування 90 млрд євро кредиту на 2026-27 роки.