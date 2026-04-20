Послы ЕС попытаются окончательно одобрить 90 млрд евро для Украины 22 апреля

В повестку дня заседания Комитета постоянных представителей ЕС (Coreper), которое состоится 22 апреля, включен вопрос о внесении поправки в долгосрочный бюджет ЕС на 2021–2027 годы, что позволит предоставить Украине кредит Европейского Союза на сумму 90 млрд евро.

Об этом корреспондентке "Европейской правды" сообщила пресс-секретарь кипрского председательства в ЕС, которое формирует повестки дня в Coreper.

Послы ЕС могут окончательно одобрить предоставление кредита на 90 млрд для Украины в среду, 22 апреля.

"Учитывая последние события, председательство включило поправку к регламенту о многолетних финансовых рамках (MFF), последний элемент, необходимый для обеспечения выплаты кредита Украине в размере 90 миллиардов евро, в повестку дня заседания Coreper II в среду, 22 апреля, как вопрос, не требующий обсуждения", – сообщили "ЕвроПравде" в кипрском председательстве.

Собеседник "Европейской правды" уточнил, что после одобрения на Coreper будет начата письменная процедура для окончательного утверждения внесения изменений в многолетний бюджет ЕС.

Это означает, что решение может быть принято в течение суток после этого.

Как сообщала "Европейская правда", действующий премьер-министр Венгрии Виктор Орбан накануне заявил, что Украина выразила готовность возобновить поставки нефти по трубопроводу "Дружба" в понедельник, при условии, что Будапешт разблокирует кредит ЕС на сумму 90 млрд евро.

Будущий премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр дал понять, что не будет блокировать кредит ЕС для Украины на 90 млрд евро, поскольку решение уже принято, но подтвердил, что Будапешт не будет в нем участвовать.

Глава МИД Андрей Сибига присоединится к заседанию Совета ЕС по иностранным делам, которое состоится во вторник, 21 апреля, в Люксембурге, чтобы обсудить перспективы разблокирования кредита в размере 90 млрд евро на 2026-27 годы.