Сибіга 21 квітня обговорить з главами МЗС ЄС розблокування 90 млрд євро кредиту для України

Глава МЗС Андрій Сибіга доєднається (попередньо за відеозв’язком) до засідання Ради ЄС у закордонних справах, яке відбудеться у вівторок, 21 квітня, у Люксембурзі, щоб обговорити перспективи розблокування 90 млрд євро кредиту на 2026-27 роки.

Про це кореспондентці "Європейської правди" повідомили на умовах анонімності кілька дипломатів ЄС, обізнаних з планами засідання голів МЗС.

Очільники МЗС ЄС обговорять з Сибігою плани щодо розблокування кредиту на суму 90 млрд євро, який Євросоюз планує надати Україні протягом наступних двох років.

Попередньо планується, що Андрій Сибіга доєднається до розмови міністрів у рамках Ради ЄС у закордонних справах за відеозв’язком.

Співрозмовники "ЄвроПравди" повідомили, що міністри ЄС обговорять з українським колегою поточну ситуацію в Україні та на полі бою, а також – перспективи розблокування надання Україні 90 млрд євро кредиту, беручи до уваги програш на виборах 12 квітня партії все ще чинного прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана.

Наступний прем'єр Угорщини Петер Мадяр, як вже відомо, може вступити на посаду 9 травня – і, за сподіванням євродипломатів, може негайно розблокувати кредит для України.

Для цього Угорщина повинна підписати відповідні зміни до довгострокового бюджету ЄС на 2021-2027 роки, що можна зробити навіть на рівні послів, не очікуючи найближчого саміту міністрів чи лідерів Євросоюзу.

Більш того, у деяких співрозмовників "Європейської правди" все ще є сподівання, що чинний прем'єр Угорщини Віктор Орбан може сам зняти вето з 90 млрд, якщо Україна відремонтує нафтопровід "Дружба" та поновить транзит російської нафти в Угорщину (та Словаччину) до 9 травня 2026 року.

Також європейські міністри у Люксембурзі обговорять посилення тиску на Росію, яка, за їх переконанням, досі не демонструє бажання завершити свою загарбницьку війну проти України.

Для посилення тиску на Москву ЄС хоче якнайшвидше затвердити 20-й пакет санкцій проти РФ, який наразі блокує не лише Угорщина, але й Словаччина – пов'язуючи розблокування з відновленням нафтопроводу "Дружба".

Як сказав "ЄвроПравді" один з дипломатів, наступного тижня, за результатами засідань Ради ЄС у закордонних справах у Люксембурзі та неформального саміту лідерів ЄС в Нікосії (Кіпр) стануть зрозумілі поточні позиції Угорщини та Словаччини як щодо 20-го пакета, так і щодо 90 млрд для України.

Співрозмовники "Європейської правди" не прогнозують ухвалення жодних рішень щодо вказаних питань у вівторок, 21 квітня.

Як повідомляла "Європейська правда", міністр закордонних справ України Андрій Сибіга висловив сподівання, що провал режиму Віктора Орбана в Угорщині дає шанс Україні пришвидшити свій європейський шлях, офіційно відкрити шість переговорних кластерів, розблокувати кредит ЄС у розмірі 90 млрд євро та посилити санкції проти РФ.

Раніше стало відомо, що Орбан, який залишає посаду глави угорського уряду, не братиме участі в неформальній зустрічі Європейської ради на Кіпрі 23-24 квітня.

