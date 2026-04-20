Маск не з'явився у прокуратуру Франції на допит у справі про алгоритми в X

Мільярдер та власник платформи X Ілон Маск у понеділок, 20 квітня, не з’явився на допит французької прокуратури у справі, що стосується упередженості алгоритмів на його платформі.

Про це пише BFMTV, передає "Європейська правда".

Прокуратура підтвердила, що хоча 20 квітня Маск мав з’явитися в прокуратурі Парижа – цього не відбулося. Втім, це жодним чином не заважає провадженню справи.

Як зазначається, відповідно до французького кримінального процесу, який гарантує кожному підозрюваному можливість відповісти на висунуті проти нього звинувачення, керівництво та співробітники X були викликані на добровільний допит до підрозділу поліції, що веде розслідування.

"Їхня присутність чи відсутність не є перешкодою для продовження розслідування", – наголосили в прокуратурі.

Нагадаємо, дату допиту було призначено в лютому, коли відділ кіберзлочинності паризької прокуратури здійснив обшуки у французькому офісі X.

Розслідування, яке першочергово стосувалося шахрайства з даними, пізніше було розширено. Туди включили підозру у співучасті в поширенні дитячої порнографії та створенні оголених фейкових фото із зображенням реальних людей.

Платформа X вже неодноразово опинялася у центрі розслідувань. 3 лютого Велика Британія розпочала розслідування проти компанії X та її чат-бота штучного інтелекту Grok через створення фейкових інтимних зображень дітей.