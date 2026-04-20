Маск не явился в прокуратуру Франции на допрос по делу об алгоритмах в X

Миллиардер и владелец платформы X Илон Маск в понедельник, 20 апреля, не явился на допрос во французскую прокуратуру по делу, касающемуся предвзятости алгоритмов на его платформе.

Прокуратура подтвердила, что хотя 20 апреля Маск должен был явиться в прокуратуру Парижа – этого не произошло. Впрочем, это никоим образом не мешает ведению дела.

Как отмечается, в соответствии с французским уголовным процессом, который гарантирует каждому подозреваемому возможность ответить на выдвинутые против него обвинения, руководство и сотрудники X были вызваны на добровольный допрос в подразделение полиции, ведущее расследование.

"Их присутствие или отсутствие не является препятствием для продолжения расследования", – подчеркнули в прокуратуре.

Напомним, дата допроса была назначена в феврале, когда отдел по борьбе с киберпреступностью парижской прокуратуры провел обыски во французском офисе X.

Расследование, которое первоначально касалось мошенничества с данными, позже было расширено. В него включили подозрение в соучастии в распространении детской порнографии и создании обнаженных фейковых фото с изображением реальных людей.

Платформа X уже неоднократно оказывалась в центре расследований. 3 февраля Великобритания начала расследование против компании X и ее чат-бота искусственного интеллекта Grok из-за создания фейковых интимных изображений детей.