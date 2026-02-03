Британія розпочала розслідування щодо чат-бота Маска 

Управління уповноваженого з питань інформації Великої Британії розпочало офіційне розслідування щодо компаній X Internet Unlimited Company та xAI, Ілона Маска та його чат-боту штучного інтелекту Grok через створення фейкових інтимних зображень.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомили на сайті управління.

В офіційному повідомленні зазначається, що до такого кроку вдалися після повідомлень про те, що чат-бот Grok використовувався для створення інтимних зображень осіб, зокрема дітей, без їхньої згоди.

У Британії висловили занепокоєння через законність обробки персональних даних платформою X та наявність належних запобіжних заходів, які б не допустили поширення нелегального контенту.

"Наше розслідування оцінить, чи дотрималися XIUC та X.AI законодавства про захист даних під час розробки та впровадження послуг Grok, включаючи заходи безпеки, що застосовуються для захисту прав людей на дані. Якщо ми виявимо, що зобов'язання не були виконані, ми вживемо заходів для захисту громадськості", – сказав виконавчий директор з питань регуляторних ризиків та інновацій Вільям Малкольм.

Нагадаємо, у січні британський регулятор Ofcom розпочав розслідування щодо платформи X Ілона Маска. Це сталося після багатьох повідомлень про те, що чат-бот Grok, оснащений штучним інтелектом, генерував зображення дітей та жінок сексуального характеру.

Нещодавно Єврокомісія офіційно оголосила про запуск нового розслідування проти соцмережі X у межах Акта про цифрові послуги (DSA), зокрема, через чат-бот штучного інтелекту Grok, який міг сприяти поширенню нелегального контенту сексуального характеру.

Як стало відомо 3 лютого, у французьких офісах компанії X проводять обшуки у справі про упередженість алгоритмів платформи, а прокуратура Парижа викликала на допит мільярдера і власника компанії Ілона Маска.