У французьких офісах платформи Маска X проводять обшуки

Прокуратура Парижа проводить обшуки у французьких офісах соціальної мережі мільярдера Ілона Маска X в рамках розслідування справи про упередженість алгоритмів.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомила агенція Reuters.

Прокуратура Парижа заявила, що обшук проводиться у рамках розслідування, розпочатого в січні 2025 року.

Обшуки проводить підрозділ прокуратури із боротьби з кіберзлочинністю за участю Європолу та за підтримки французької поліції.

Крім того, власника платформи X Ілона Маска викликали на добровільний допит 20 квітня, заявили правоохоронці.

Минулого року паризька прокуратура заявила, що розпочала розслідування після того, як до неї звернувся законодавець, який стверджував, що упереджені алгоритми в X, ймовірно, спотворили роботу автоматизованої системи обробки даних.

У той час мільярдер Ілон Маск неодноразово використовував платформу X для особистої підтримки правих партій у низці європейських країн, зокрема Німеччині та Британії, що викликало занепокоєння щодо неправомірного іноземного втручання.

Соціальна мережа Ілона Маска Х тоді розкритикувала розслідування французької влади, назвавши його "політично вмотивованим".

У січні минулого року розслідування щодо X провів Європейський Союз. Серед звинувачень Єврокомісії – недотримання правил прозорості реклами, ненадання розслідувачам достатнього доступу до даних та введення в оману користувачів шляхом присудження так званої "блакитної галочки".