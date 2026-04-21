В уряді Франції допускають розширення субсидій через ціни на пальне

В уряді Франції допускають розширення на нові категорії державних заходів підтримки у зв’язку з високими цінами на пальне через війну на Близькому Сході.

Як повідомляє Le Figaro, пише "Європейська правда", про це заявив міністр економіки Ролан Лескюр.

Міністр заявив, що у вівторок висуне пропозиції щодо поновлення субсидій для професійних водіїв та, можливо, їхнього розширення на нові категорії у зв’язку зі збереженням високих цін на пальне через війну на Близькому Сході.

Може йтися про заходи, що набудуть чинності у травні.

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц планує найближчим часом скликати Раду з національної безпеки для обговорення ситуації з енерго- та паливним забезпеченням країни.

За даними від джерел, у Брюсселі закликають уряди країн-членів ЄС утриматися від надмірної державної підтримки в умовах стрімкого зростання цін на енергоносії, попереджаючи, що шок, спричинений війною в Ірані, може перерости у фінансову кризу.