ЗМІ: у ЄС бояться нової фінансової кризи через ціни на енергію

Посадовці Європейського Союзу закликають уряди країн-членів ЄС утриматися від надмірної державної підтримки з метою компенсації стрімкого зростання цін на енергоносії, попереджаючи, що шок, спричинений війною в Ірані, може перерости у фінансову кризу.

Про це обізнані співрозмовники повідомили Financial Times, пише "Європейська правда".

За словами співрозмовників, Європейська комісія наполягає під час обговорень із державами-членами на тому, щоб запропоновані енергетичні субсидії, зниження податків та обмеження цін були обмежені в часі та обсязі.

"Це спільні зусилля Єврокомісії. Те, що відбувається в одному секторі економіки, може поширитися на решту суспільства", – сказав європейський комісар з питань енергетики Ден Йоргенсен.

Декілька країн, зокрема Італія, Польща та Іспанія, знизили податки на пальне, тоді як інші закликали послабити правила ЄС щодо державної допомоги. Рим також наполягає на тому, щоб Брюссель послабив фіскальні обмеження, щоб надати столицям більше свободи дій.

За слова Йоргенсена, Європейська комісія надавала "технічні поради та допомогу країнам у формуванні тих політичних інструментів, які вони хочуть використовувати у межах наявного фіскального простору".

"Американські удари по Ірану призвели до зростання європейських цін на нафту та газ приблизно на 60% і посилили побоювання щодо дефіциту дизельного та авіаційного палива. Цей конфлікт на жаль, несе величезний ризик призвести до підвищення інфляції з усіма негативними наслідками", – визнав він.

Відтак, за словами обізнаних співрозмовників, Європейська комісія закликала до "координації та обережності" щодо будь-яких заходів, спрямованих на пом’якшення тиску цін на енергоносії.

Вони побоюються, що конфлікт спровокує третю економічну кризу для ЄС за шість років, після пандемії COVID-19 та повномасштабного вторгнення Росії в Україну у 2022 році.

"Проблема в такій кризі полягає в тому, що іноді нам доводиться підтримувати та субсидувати те, про що ми зазвичай навіть не думали, але це потрібно робити в короткостроковій перспективі. Інакше люди замерзнуть або виробництво зупиниться", – додав європейський комісар з питань енергетики.

Нещодавно ЗМІ писали, що п’ять міністрів фінансів країн ЄС закликають запровадити податок на надприбутки енергетичних компаній у відповідь на зростання цін на паливо через війну з Іраном.

Також раніше Йоргенсен попередив про тривалу енергетичну кризу внаслідок конфлікту на Близькому Сході та закликав громадян працювати з дому, менше користуватися автомобілями та літаками, а країни ЄС – терміново переходити на відновлювані джерела енергії.