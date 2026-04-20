Мерц скликає Раду з нацбезпеки через енергетичну кризу

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц планує найближчим часом скликати Раду з національної безпеки для обговорення ситуації з енерго– та паливним забезпеченням країни.

Заяву очільника німецького уряду наводить dpa, повідомляє "Європейська правда".

Як зазначив Мерц, мета полягає у забезпеченні надійних постачань основних видів палива, таких як дизпаливо, бензин та авіаційний керосин.

"Ситуація напружена, але постачання забезпечено. Якщо умови погіршаться, ми готові вжити заходів", – сказав він.

Рада національної безпеки, створена минулого року коаліційним урядом Мерца, покликана забезпечити оперативне реагування на кризові ситуації.

До її складу входять представники федерального уряду та силових відомств, а також можуть входити представники федеральних земель Німеччини.

Мерц підкреслив, що забезпечення ланцюгів поставок залишається ключовим пріоритетом, і що уряд використовуватиме "всі наявні інструменти" для підтримки стабільності.

Раніше міністерка економіки Катаріна Райхе заявила, що готуються заходи на випадок нестачі керосину, при цьому застерігаючи від паніки.

"Паніка з приводу керосину нікому не допоможе", – сказала вона, зазначивши, що умови поставок варіюються залежно від ринку.

Райхе повідомила, що вона та Міністерство транспорту запросили зацікавлені сторони галузі на переговори в понеділок за участю аеропортів, авіакомпаній та постачальників палива.

Німецький уряд вже запровадив обмеження, згідно з яким заправки можуть підвищувати ціни лише один раз на день, але ця політика не змогла знизити витрати для автомобілістів, і після її введення минулого тижня було зафіксовано рекордні цінові максимуми.

13 квітня урядова коаліція Німеччини оголосила про зниження цін на пальне для споживачів та бізнесу після різкого зростання, спричиненого війною на Близькому Сході.