В правительстве Франции допускают расширение субсидий из-за цен на топливо

В правительстве Франции допускают расширение на новые категории государственных мер поддержки в связи с высокими ценами на топливо из-за войны на Ближнем Востоке.

Как сообщает Le Figaro, пишет "Европейская правда", об этом заявил министр экономики Ролан Лескюр.

Министр заявил, что во вторник выдвинет предложения по возобновлению субсидий для профессиональных водителей и, возможно, их расширение на новые категории в связи с сохранением высоких цен на топливо из-за войны на Ближнем Востоке.

Речь может идти о мерах, которые вступят в силу в мае.

Канцлер Германии Фридрих Мерц планирует в ближайшее время созвать Совет по национальной безопасности для обсуждения ситуации с энерго– и топливным обеспечением страны.

По данным от источников, в Брюсселе призывают правительства стран-членов ЕС воздержаться от чрезмерной государственной поддержки в условиях стремительного роста цен на энергоносители, предупреждая, что шок, вызванный войной в Иране, может перерасти в финансовый кризис.