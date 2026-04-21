Президент підписав закон про гармонізацію системи акредитації і техрегулювання з вимогами ЄС

Президент Володимир Зеленський підписав євроінтеграційний Закон щодо гармонізації сфери акредитації органів з оцінки відповідності та системи технічного регулювання з положеннями права Європейського Союзу.

Як пише "Європейська правда", це випливає із картки законопроєкту, опублікованої на сайті ВР.

Верховна Рада схвалила цей закон, що має на меті підвищити безпеку промислової продукції, 7 квітня.

У ВР називали прийняття цього закону важливим кроком на шляху до укладення Угоди про взаємне визнання результатів оцінки відповідності промислової продукції між Україною та Європейським Союзом (так званий "промисловий безвіз") та подальшої інтеграції України до внутрішнього ринку ЄС.

Закон спрямований на гармонізацію українського законодавства у сферах технічного регулювання та акредитації з нормами ЄС.

Його реалізація має на меті підвищення безпеки промислової продукції, зміцнення довіри до національних органів сертифікації та створення умов для розширення доступу українських товарів на ринок ЄС.

Ухвалення законодавчих змін сприятиме виробництву українських товарів відповідно до європейських стандартів безпеки, підвищенню якості продукції на внутрішньому ринку та розширенню можливостей українських виробників для виходу на ринок Європейського Союзу.

Також Зеленський підписав закон №12087-д про об'єднання енергетичних ринків України та Європейського Союзу.