Зеленський підписав закон про об'єднання енергоринків України та ЄС

Президент України Володимир Зеленський підписав закон №12087-д про об'єднання енергетичних ринків України та Європейського Союзу.

Про це йдеться у картці законопроєкту, опублікованій ВР, повідомляє "Європейська правда".

Верховна Рада 7 квітня в остаточному другому читанні ухвалила цей закон, що спрямований на формування комплексної правової бази для повноцінної інтеграції українського ринку електричної енергії до внутрішнього енергетичного ринку Європейського Союзу.

Зокрема, закон передбачає створення правових засад для об’єднання ринків (market coupling) "на добу наперед" та внутрішньодобового ринку з європейськими зонами торгівлі (щоб торгівля електроенергією відбувалася узгоджено за цінами і обсягами як на наступний день, так і в той самий день).

Передбачено також імплементацію європейської моделі готовності до ризиків в електроенергетиці та запровадження механізмів забезпечення потужності.

Крім того, закон регулюватиме взаємодію між оператором системи передачі та оператором ринку для забезпечення транскордонного обміну електроенергією.

Документ також передбачає розвиток нових гнучких інструментів ринку та посилення ролі споживачів через розвиток громадських енергетичних об'єднань та інституту активного споживача.

Прийняття закону є важливим кроком у процесі синхронізації національного законодавства у сфері енергетики з правом ЄС.

Також 7 квітня ВР схвалила законопроєкт 14412 "Про засади розмежування та розподілу повноважень між рівнями публічного врядування", що є важливим у контексті руху до ЄС.

Посол ЄС привітала ухвалення Радою низки важливих законів на початку квітня.