Президент подписал закон о гармонизации системы аккредитации и техрегулирования с требованиями ЕС

Президент Владимир Зеленский подписал евроинтеграционный Закон о гармонизации сферы аккредитации органов по оценке соответствия и системы технического регулирования с положениями права Европейского Союза.

Как пишет "Европейская правда", это следует из карточки законопроекта, опубликованной на сайте ВР.

Верховная Рада приняла этот закон, имеющий целью повысить безопасность промышленной продукции, 7 апреля.

В ВР называли принятие этого закона важным шагом на пути к заключению Соглашения о взаимном признании результатов оценки соответствия промышленной продукции между Украиной и Европейским Союзом (так называемый "промышленный безвиз") и дальнейшей интеграции Украины во внутренний рынок ЕС.

Закон направлен на гармонизацию украинского законодательства в сферах технического регулирования и аккредитации с нормами ЕС.

Его реализация имеет целью повышение безопасности промышленной продукции, укрепление доверия к национальным органам сертификации и создание условий для расширения доступа украинских товаров на рынок ЕС.

Принятие законодательных изменений будет способствовать производству украинских товаров в соответствии с европейскими стандартами безопасности, повышению качества продукции на внутреннем рынке и расширению возможностей украинских производителей для выхода на рынок Европейского Союза.

Также Зеленский подписал закон №12087-д об объединении энергетических рынков Украины и Европейского Союза.