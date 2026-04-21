Три країни звернулися до ЄС з проханням переглянути Угоду про асоціацію з Ізраїлем 

Іспанія, Ірландія та Словенія звернулися до ЄС із проханням розглянути можливість призупинення Угоди про асоціацію з Ізраїлем через війну на Близькому Сході.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомив міністр закордонних справ Іспанії Хосе Мануель Альбарес перед засіданням Ради ЄС із закордонних справ у Люксембурзі, передає El Mundo.

Угода про асоціацію між ЄС та Ізраїлем була укладена в 1995 році. Документ регулює двосторонні відносини та встановлює правові рамки для економічної співпраці, а для його розірвання потрібне одностайне рішення всіх держав Євросоюзу.

Ініціатором призупинення угоди виступила Іспанія. У Мадриді аргументують свою позицію порушенням Ізраїлем міжнародного права.

"З того часу, як Іспанія разом з іншими країнами востаннє подавала цю саму пропозицію, Ізраїль лише поглиблював і розширював спіраль насильства та війни… Ми маємо чітко сказати Ізраїлю, що він має змінити курс, що війна не може бути єдиним способом, яким Ізраїль може взаємодіяти зі своїми сусідами на Близькому Сході", – заявив глава іспанського МЗС.

"Настав час надіслати сильний сигнал про те, що ми не можемо підтримувати такі відносини, як досі", – підкреслив Альбарес.

Раніше прем’єр-міністр Іспанії Педро Санчес заявив, що його країна винесе на розгляд Ради ЄС пропозицію про розірвання Угоди про асоціацію з Ізраїлем через його дії на Близькому Сході. Глава іспанського уряду вкотре заявив про свою незгоду з "незаконною" війною США та Ізраїлю проти Ірану, яку він назвав "величезною помилкою".

Соціологічні опитування свідчать, що Соціалістична партія Іспанії, яку очолює прем’єр-міністр Педро Санчес, здобула підтримку виборців на тлі рішучої опозиції уряду до американсько-ізраїльської війни проти Ірану, тоді як популярність ультраправої партії Vox, яка підтримує цю військову операцію, знизилася.