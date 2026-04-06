Підтримка партії прем'єра Іспанії зростає на тлі критики війни на Близькому Сході

Нові соціологічні опитування свідчать, що керівна Соціалістична партія Іспанії здобула підтримку виборців на тлі рішучої опозиції прем'єр-міністра Педро Санчеса до американо-ізраїльської війни проти Ірану, тоді як популярність ультраправої партії Vox, яка підтримує цю військову операцію, знизилася.

Про це йдеться в опитуваннях, які публікують El Mundo та El Pais, передає "Європейська правда".

Як відомо, Санчес став одним із найактивніших західних лідерів, які критикують війну на Близькому Сході.

Нове опитування, проведене компанією Sigma Dos для El Mundo, показало, що підтримка партії Санчеса зросла до 27,7% з 26,4% минулого місяця.

Інше опитування, проведене компанією 40dB для El Pais, зафіксувало рейтинг керівної партії на рівні 28,6%.

Тим часом дані Sigma Dos свідчать, що рейтинг Vox у квітні знизився до 17,1% з 18,3%, а в опитуванні 40dB – на 0,1 відсоткового пункту, до 18,7%.

Нагадаємо, що Іспанія від початку операції США та Ізраїлю проти Ірану зайняла активну позицію "проти" та не дозволила США використовувати свої військові бази, які спільно експлуатуються двома країнами, для американських ударів по Ірану.

Президент Дональд Трамп США у відповідь пригрозив повністю зупинити торгівлю з Іспанією.

Повідомлялося, що Санчес засудив дії Трампа проти Ірану, заявивши, що вони суперечать міжнародному праву.

