Санчес оголосив, що вимагатиме розірвання Угоди ЄС про асоціацію з Ізраїлем

Прем’єр-міністр Іспанії Педро Санчес заявив, що його країна винесе на розгляд Ради ЄС пропозицію про розірвання Угоди про асоціацію з Ізраїлем через його дії на Близькому Сході.

Як пише "Європейська правда", про це Санчес заявив під час мітингу прихильників своєї Соціалістичної партії, передає EFE.

Глава іспанського уряду вкотре заявив про свою незгоду з "незаконною" війною США та Ізраїлю проти Ірану, яку він назвав "величезною помилкою" через людські втрати, мільйони переміщених осіб та мільярди євро економічних збитків.

Санчес заявив, що Іспанія висуне свою пропозицію про розірвання угоди з Ізраїлем у вівторок, 21 квітня, на засіданні міністрів закордонних справ ЄС.

"Ми це зробимо не тому, що маємо щось проти, навпаки, ми – народ, дружній до народу Ізраїлю, але ми не погоджуємося з діями, які здійснює його уряд. І той уряд, який порушує міжнародне право, а отже, порушує принципи та цінності Європейського Союзу, не може бути партнером ЄС", – заявив прем’єр-міністр Іспанії.

Він також закликав інші країни ЄС підтримати іспанську пропозицію.

Угода про асоціацію між ЄС та Ізраїлем була укладена в 1995 році. Документ регулює двосторонні відносини та встановлює правові рамки для економічної співпраці.

Соціологічні опитування свідчать, що Соціалістична партія Іспанії, яку очолює прем’єр-міністр Педро Санчес, здобула підтримку виборців на тлі рішучої опозиції уряду до американсько-ізраїльської війни проти Ірану, тоді як популярність ультраправої партії Vox, яка підтримує цю військову операцію, знизилася.

Нагадаємо, що Іспанія від початку операції США та Ізраїлю проти Ірану зайняла активну позицію "проти" та не дозволила США використовувати свої військові бази, які спільно експлуатуються двома країнами, для американських ударів по Ірану.

Президент Дональд Трамп США у відповідь пригрозив повністю зупинити торгівлю з Іспанією.

Повідомлялося, що Санчес засудив дії Трампа проти Ірану, заявивши, що вони суперечать міжнародному праву.