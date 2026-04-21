Прем’єр Чехії закликав ЄС пом'якшити екологічні норми через ціновий шок на енергоносії

Прем'єр-міністр Чехії Андрей Бабіш закликав Європейський Союз пом'якшити екологічні норми, щоб послабити наслідки стрибків цін на енергоносії, спричинених війною в Ірані.

Про це, як пише "Європейська правда", інформує агентство Bloomberg.

Напередодні неформальної зустрічі глав держав і урядів ЄС на Кіпрі Бабіш написав лист, у якому він висловив бажання, щоб європейські лідери переглянули терміни впровадження регламенту ЄС щодо боротьби з викидами метану при імпорті викопного палива.

Він також закликав відкласти введення правил, які вимагатимуть від компаній розробки стратегій дотримання екологічних прав та прав людини у своїх ланцюгах створення вартості.

"Наявні дані сьогодні чітко показують, що темпи та накопичення регуляторних заходів починають безпосередньо впливати на доступність та ціну енергії в Європі", – написав Бабіш.

Чеський лідер хоче, щоб ЄС відклав виконання певних зобов’язань, які стоять перед сектором переробки в рамках регіонального ринку викидів вуглецю.

Бабіш попередив, що без кроків щодо пом’якшення регуляторного навантаження та встановлення чіткої системи, яка дозволить державам-членам забезпечити частину своїх потреб у газі за допомогою довгострокових контрактів на імпорт з джерел поза межами ЄС, блок ризикує стати "ціноприймачем на світовому ринку газу без переговорної сили".

Раніше Бабіш обіцяв, що буде активно шукати підтримку в Європі для зменшення регулювання ЄС, оскільки це гальмує загальноєвропейську промисловість, яка бореться за виживання.

Європейський Союз фактично переписує правила глобального газового ринку, запроваджуючи контроль за викидами метану у всьому ланцюгу постачання.