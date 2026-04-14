Прем’єр Чехії шукатиме союзників для боротьби з європейською бюрократією

Чехія буде активно шукати підтримку в Європі для зменшення регулювання ЄС, оскільки це нібито гальмує загальноєвропейську промисловість, яка бореться за виживання.

Про це заявив прем'єр-міністр Чехії Андрей Бабіш на конференції "Успішна Чехія: без зайвих регуляторних обмежень та бюрократії", повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Ceske Noviny.

"Європейська комісія говорить з нами про все, її правила божевільні", – сказав Бабіш на початку своєї промови. За його словами, чеська та європейська промисловість зараз борються за виживання, тому ЄС має змінитися.

Ступінь відставання ЄС дуже сильно корелює зі зростанням бюрократизації та регулювання, зазначив Владімір Длоугі, президент Асоціації європейських торгово-промислових палат (Eurochambres). На його думку, Європейська комісія під час першого терміну президентства Урсули фон дер Ляєн несе за це фундаментальну політичну відповідальність.

За словами Бабіша, ключовим напрямком діяльності Чехії стануть зусилля з перегляду чинної системи квот на викиди ETS 1 та відтермінування запровадження майбутньої системи ETS 2. "Чехія вже надіслала ЄС три листи з цього приводу. У них ми пропонуємо рішення, яке принципово та швидко допоможе промисловості. Нам потрібно знайти союзників для цього", – сказав прем’єр-міністр. У цьому контексті він також закликав представників вітчизняних компаній шукати союзників по всій Європі.

Бабіш є одним із лідерів ЄС, які активно закликають до зміни системи торгівлі квотами на викиди. У своєму останньому листі до Європейської комісії на початку квітня він запропонував надати компаніям у найбільш постраждалих секторах безкоштовні квоти за умови виконання ними планів декарбонізації. Він зазначив, що цей захід слід прийняти без зволікань.

Прем'єр-міністр оголосив, що шукатиме союзників у Європі з інших питань, щоб підвищити конкурентоспроможність промисловості. До них належать, наприклад, захист європейського ринку, бюджет ЄС, енергетика або інвестиції. На думку Бабіша, має змінитися, наприклад, підхід ЄС до державного боргу. За його словами, Чехія в деяких випадках перебуває в більш обмежених умовах, ніж країни, які мають значно вищий борг.

На конференції підприємці обговорюють проблеми, які спричиняє для чеської економіки розгул бюрократії, з прем’єр-міністром Андреєм Бабішем, міністрами, депутатами та представниками Європейської комісії.

Президент Торгової палати Чехії Зденек Заїчек зазначив, що обсяг європейських нормативних актів продовжує суттєво зростати і загрожує конкурентоспроможності чеських підприємців. За його словами, у 2025 році Європейський Союз ухвалив 2 553 нормативних акти, тоді як у Збірнику законів Чеської Республіки було опубліковано 586 нових законодавчих актів. На європейське законодавство зараз припадає понад три чверті нових зобов’язань, що покладаються на компанії.

Як повідомлялося, єврокомісар з питань державного управління Пьотр Серафін отримав завдання провести "масштабний перегляд", спрямований на модернізацію роботи служб Єврокомісії, що може призвести до кардинальних змін у бюрократичній системі.

Лідери Європейського Союзу у лютому домовилися про широкий спектр зобов'язань щодо поліпшення функціонування внутрішнього ринку спільноти, щоб європейські підприємства могли бути конкурентоспроможними та вистояти в агресивній економічній конкуренції з США та Китаєм.