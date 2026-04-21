Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш призвал Европейский Союз смягчить экологические нормы, чтобы ослабить последствия скачков цен на энергоносители, вызванных войной в Иране.

Об этом, как пишет "Европейская правда", информирует агентство Bloomberg.

Накануне неформальной встречи глав государств и правительств ЕС на Кипре Бабиш написал письмо, в котором выразил желание, чтобы европейские лидеры пересмотрели сроки внедрения регламента ЕС по борьбе с выбросами метана при импорте ископаемого топлива.

Он также призвал отложить введение правил, которые будут требовать от компаний разработки стратегий соблюдения экологических прав и прав человека в своих цепочках создания стоимости.

"Имеющиеся данные сегодня четко показывают, что темпы и накопление регуляторных мер начинают непосредственно влиять на доступность и цену энергии в Европе", – написал Бабиш.

Чешский лидер хочет, чтобы ЕС отложил выполнение определенных обязательств, которые стоят перед сектором переработки в рамках регионального рынка выбросов углерода.

Бабиш предупредил, что без шагов по смягчению регуляторной нагрузки и установления четкой системы, которая позволит государствам-членам обеспечить часть своих потребностей в газе с помощью долгосрочных контрактов на импорт из источников за пределами ЕС, блок рискует стать "ценоприемником на мировом рынке газа без переговорной силы".

Ранее Бабиш обещал, что будет активно искать поддержку в Европе для уменьшения регулирования ЕС, поскольку это тормозит общеевропейскую промышленность, которая борется за выживание.

Европейский Союз фактически переписывает правила глобального газового рынка, вводя контроль за выбросами метана во всей цепи поставок.

