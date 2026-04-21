Депутат "АдН" опинився під дисциплінарним розслідуванням через конфлікт у фракції

Один з депутатів Бундестагу від ультраправої "Альтернативи для Німеччини" опинився під дисциплінарним розслідуванням через конфлікт всередині фракції.

Про це повідомляє Spiegel, пише "Європейська правда".

Виконавчий комітет фракції "АдН" вирішив ініціювати дисциплінарні процедури проти депутата від Саксонії Матіаса Моосдорфа, колишнього речника із зовнішньополітичних питань. Санкції у разі визнання його винним передбачають догану або штраф.

Причиною для дисциплінарних заходів став його лист до однопартійців, де він гостро критикує заступника голови фракції Маркуса Фронмаєра, теперішнього речника із зовнішньополітичних питань і голови відповідної робочої групи, та вимагає його відставки.

Серед іншого, він критикує Фронмаєра за нібито кумівство та за "запізнілу й некоректну оцінку" подій у його сфері відповідальності – як, наприклад, похвали адміністрації Трампа за "хірургічну точність і зосередженість на цілях" у війні проти Ірану.

Фронмаєр зі свого боку назвав критику колеги упередженою.

Нагадаємо, Моосдорф у часи свого перебування на посаді речника із зовнішньополітичних питань також зазнавав внутрішньопартійної критики – зокрема, через поїздки до Росії і викладання в музакадемії у Москві, що прямо фінансується з російського бюджету (Моосдорф, на додачу до політичної кар’єри, є професійним віолончелістом).

Моосдорф свого часу замістив на посаді скандального члена "АдН" Петра Бистроня, у якого почались проблеми після відкриття проти нього розслідування за відмивання коштів та причетність до російської операції впливу.