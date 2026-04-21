Депутат "АдН" оказался под дисциплинарным расследованием из-за конфликта во фракции

Один из депутатов Бундестага от ультраправой "Альтернативы для Германии" оказался под дисциплинарным расследованием из-за конфликта внутри фракции.

Об этом сообщает Spiegel, пишет "Европейская правда".

Исполнительный комитет фракции "АдГ" решил инициировать дисциплинарные процедуры против депутата от Саксонии Матиаса Моосдорфа, бывшего спикера по внешнеполитическим вопросам. Санкции в случае признания его виновным предусматривают выговор или штраф.

Причиной для дисциплинарных мер стало его письмо к однопартийцам, где он остро критикует заместителя председателя фракции Маркуса Фронмайера, нынешнего спикера по внешнеполитическим вопросам и председателя соответствующей рабочей группы, и требует его отставки.

Среди прочего, он критикует Фронмайера за якобы кумовство и за "запоздалую и некорректную оценку" событий в его сфере ответственности – как, например, похвалы администрации Трампа за "хирургическую точность и сосредоточенность на целях" в войне против Ирана.

Фронмайер со своей стороны назвал критику коллеги предвзятой.

Напомним, Моосдорф во времена своего пребывания на посту спикера по внешнеполитическим вопросам также подвергался внутрипартийной критике – в частности, из-за поездок в Россию и преподавания в музакадемии в Москве, которая прямо финансируется из российского бюджета (Моосдорф, в дополнение к политической карьере, является профессиональным виолончелистом).

Моосдорф в свое время заместил на посту скандального члена "АдН" Петра Быстроня, у которого начались проблемы после открытия против него расследования за отмывание средств и причастность к российской операции влияния.