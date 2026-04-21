У Польщі затримали дев’ятьох туристів за незаконне проникнення в Аушвіц

У Польщі затримали дев’ятьох туристів із США та Канади, які незаконно проникли на територію колишнього нацистського концентраційного табору Аушвіц-Біркенау.

Про це пише RMF24, передає "Європейська правда".

Як зазначається, інцидент стався у понеділок, 20 квітня. Охоронці Державного музею Аушвіц-Біркенау помітили групу з дев'яти молодих чоловіків, які, не маючи вхідних квитків, відсунули огорожу та увійшли на територію колишнього концентраційного табору.

За словами співробітників музею, туристів раніше попередили, що без дійсних квитків вони не можуть увійти на територію музею.

На місце події негайно викликали поліцію. Правоохоронці затримали чоловіків і доставили їх до поліцейського відділку в Освенцимі.

Як зазначається, затримані – це громадяни США та Канади єврейського походження віком 18 та 19 років.

Поліція висунула їм звинувачення у незаконному проникненні на територію колишнього нацистського німецького концентраційного табору Аушвіц-Біркенау. Чоловіки визнали свою провину та погодилися добровільно підкоритися покаранню.

Сума штрафу, узгоджена з прокуратурою для кожного з правопорушників, становить 3 тисячі злотих. Крім того, кожен з них повинен сплатити тисячу злотих як відшкодування музею.

Восени минулого року двох фінів затримали у музеї Аушвіц-Біркенау після того, як вони незаконно проникли на територію в стані алкогольного сп’яніння.

Також польські правоохоронці затримали двох албанських туристів, яких помітили за нацистським вітанням на території колишнього концтабору Аушвіц-Біркенау.