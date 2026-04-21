В Польше задержали девять туристов за незаконное проникновение в Аушвиц

В Польше задержали девять туристов из США и Канады, которые незаконно проникли на территорию бывшего нацистского концентрационного лагеря Аушвиц-Биркенау.

Об этом пишет RMF24, передает "Европейская правда".

Как отмечается, инцидент произошел в понедельник, 20 апреля. Охранники Государственного музея Аушвиц-Биркенау заметили группу из девяти молодых мужчин, которые, не имея входных билетов, отодвинули ограждение и вошли на территорию бывшего концентрационного лагеря.

По словам сотрудников музея, туристов ранее предупредили, что без действительных билетов они не могут войти на территорию музея.

На место происшествия немедленно вызвали полицию. Правоохранители задержали мужчин и доставили их в полицейский участок в Освенциме.

Как отмечается, задержанные – это граждане США и Канады еврейского происхождения в возрасте 18 и 19 лет.

Полиция предъявила им обвинения в незаконном проникновении на территорию бывшего нацистского немецкого концентрационного лагеря Аушвиц-Биркенау. Мужчины признали свою вину и согласились добровольно подчиниться наказанию.

Сумма штрафа, согласованная с прокуратурой для каждого из правонарушителей, составляет 3 тысячи злотых. Кроме того, каждый из них должен уплатить тысячу злотых в качестве возмещения музею.

Осенью прошлого года двух финнов задержали в музее Аушвиц-Биркенау после того, как они незаконно проникли на территорию в состоянии алкогольного опьянения.

Также польские правоохранители задержали двух албанских туристов, которых заметили за нацистским приветствием на территории бывшего концлагеря Аушвиц-Биркенау.