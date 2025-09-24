У Польщі двох фінів оштрафували за проникнення в музей Аушвіц у стані сп’яніння

Двох фінів затримали у музеї Аушвіц-Біркенау в польському Освенцимі після того, як вони незаконно проникли на територію в стані алкогольного сп’яніння.

Про це пише RMF24, передає "Європейська правда".

Як зазначається, охоронці музею Аушвіц-Біркенау затримали 33-річних чоловіків, які незаконно проникли на територію колишнього німецького концентраційного табору.

За словами охоронців, чоловікам було відмовлено у вході до музею незадовго до цього, оскільки він уже був закритий.

Незабаром охоронці помітили, що чоловіки перелізли через огорожу і незаконно проникли на територію колишнього нацистського концентраційного та винищувального табору. Однак їх швидко затримали.

Чоловіки визнали свою провину, прокурор окружної прокуратури в Освенцимі наклав на них штрафи розміром 1,5 тисячі злотих кожен.

Нещодавно генеральний прокурор Польщі подав до Європейського парламенту клопотання щодо зняття імунітету з одіозного євродепутата Гжегожа Брауна після його висловлювань про концтабір Аушвіц.

Звинувачення стосуються також події в Німецькому історичному інституті, де Браун зірвав лекцію про Голокост, та нападу на директора лікарні у 2022 році.

