У Польщі затримали двох албанців, які зігували в Аушвіці

Польські правоохоронці затримали двох албанських туристів, яких помітили за нацистським вітанням на території колишнього концтабору Аушвіц-Біркенау.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє RMF24.

Обурливий інцидент стався в п'ятницю. Турист з Нідерландів помітив албанців, які робили жести нацистського вітання на тлі однієї з охоронних веж, розташованих біля Воріт смерті.

23-річні молодики були швидко затримані музейною охороною, а пізніше на місце події була викликана поліція. Поліцейські зібрали докази, які підтвердили, що туристи зігували.

Албанцям висунули звинувачення у пропаганді нацизму. Їм загрожує штраф, обмеження волі або тюремне ув'язнення терміном до двох років.

У комюніке щодо інциденту поліція подякувала 35-річному голландцю, який відреагував на обурливу поведінку, за його "правильну реакцію".

У вересні двох фінів затримали у музеї Аушвіц-Біркенау в польському Освенцимі після того, як вони незаконно проникли на територію в стані алкогольного сп’яніння.

Перед цим генеральний прокурор Польщі подав до Європейського парламенту клопотання щодо зняття імунітету з одіозного євродепутата Гжегожа Брауна після його висловлювань про концтабір Аушвіц.