У Польщі затримали двох албанців, які зігували в Аушвіці
Польські правоохоронці затримали двох албанських туристів, яких помітили за нацистським вітанням на території колишнього концтабору Аушвіц-Біркенау.
Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє RMF24.
Обурливий інцидент стався в п'ятницю. Турист з Нідерландів помітив албанців, які робили жести нацистського вітання на тлі однієї з охоронних веж, розташованих біля Воріт смерті.
23-річні молодики були швидко затримані музейною охороною, а пізніше на місце події була викликана поліція. Поліцейські зібрали докази, які підтвердили, що туристи зігували.
Албанцям висунули звинувачення у пропаганді нацизму. Їм загрожує штраф, обмеження волі або тюремне ув'язнення терміном до двох років.
У комюніке щодо інциденту поліція подякувала 35-річному голландцю, який відреагував на обурливу поведінку, за його "правильну реакцію".
У вересні двох фінів затримали у музеї Аушвіц-Біркенау в польському Освенцимі після того, як вони незаконно проникли на територію в стані алкогольного сп’яніння.
Перед цим генеральний прокурор Польщі подав до Європейського парламенту клопотання щодо зняття імунітету з одіозного євродепутата Гжегожа Брауна після його висловлювань про концтабір Аушвіц.