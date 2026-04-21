У Чехії допускають, що можуть знизити ціни на газ та електрику через війну на Близькому Сході

Віцепрем'єр та міністр промисловості Чехії Карел Гавлічек заявив, що якщо конфлікт на Близькому Сході спричинить масштабну енергетичну кризу, уряд країни може знизити регульовану складову цін на електроенергію та газ.

Про це він сказав у вівторок, 21 квітня, під час заходу "Дні опалення та енергетики 2026", цитує Radio Prague International, пише "Європейська правда".

За словами чеського міністра, у крайніх випадках ринкові ціни на основні енергоносії можуть навіть бути обмежені, щоб забезпечити їх доступність для вітчизняної промисловості та домогосподарств.

Він зазначив, що у понеділок, 20 квітня, поінформував Раду національної безпеки про ці надзвичайні заходи.

За словами Гавлічека, підготовлені заходи передбачають, окрім відносно оптимістичних сценаріїв, також кризовий сценарій, за якого конфлікт між США, Ізраїлем та Іраном значно затягнеться і загрожуватиме глобальним дефіцитом енергії, що призведе до подальшого значного зростання цін на енергоносії.

"Єдиним справедливим варіантом є зменшення регульованої складової цін на електроенергію та газ, яка зараз становить 50% ціни на електроенергію та приблизно 25% ціни на газ. Я не кажу, що це станеться. Але якщо уряд це зробить, ми зможемо дуже швидко знизити ціну через Управління з регулювання енергетики без втручання в ринок. Кожен споживач, кожен промисловець, кожен постачальник і кожне домогосподарство відчують вплив негайно", – сказав він.

Цього ж дня прем'єр-міністр Чехії Андрей Бабіш закликав Європейський Союз пом'якшити екологічні норми, щоб послабити наслідки стрибків цін на енергоносії, спричинених війною в Ірані.

ЗМІ писали, що Європейський Союз має намір застерегти держав-членів від поспішного виходу з ядерної енергетики та передчасного закриття атомних електростанцій на тлі енергетичної кризи, спричиненої війною на Близькому Сході.