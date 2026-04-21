ЗМІ: у ЄС радять державам-членам не поспішати з виходом з ядерної енергетики

Європейський Союз має намір застерегти держав-членів від поспішного виходу з ядерної енергетики та передчасного закриття атомних електростанцій на тлі енергетичної кризи, спричиненої війною на Близькому Сході.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Reuters з посиланням на проєкт пропозицій, підготовлених Єврокомісією.

22 квітня Європейська комісія має опублікувати пакет заходів для компенсації стрімкого зростання цін на енергоносії. Проєкт планів передбачає зниження податків на електроенергію та розширення використання чистих технологій.

Документ, серед іншого, закликає членів ЄС уникати передчасного виведення з експлуатації генеруючих активів, таких які атомні електростанції, які можуть продовжувати постачати електроенергію.

В Єврокомісії наголошують, що це може допомогти обмежити використання викопного палива в системах опалення та промисловості на тлі енергокризи.

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн минулого місяця заявила, що скорочення європейського сектору ядерної енергетики було "стратегічною помилкою", оскільки війна з Іраном підкреслила залежність Європи від стрімкого зростання цін на імпорт нафти та газу.

Німеччина, найбільший споживач енергії в Європейському Союзі, поступово відмовилася від ядерної енергетики через опір громадськості та занепокоєння щодо безпеки після катастрофи у Фукусімі 2011 року. Останній реактор в країні зупинився у 2023 році.

Іспанія планує розпочати закриття своїх ядерних реакторів у 2027 році. Інші члени ЄС, включаючи Бельгію та Нідерланди, нещодавно скасували свій вихід з ядерної енергетики, оскільки вони прагнуть забезпечити собі великі обсяги стабільної низьковуглецевої електроенергії.

У березні ЗМІ писали, що на тлі зростання цін на енергоносії, спричиненого кризою на Близькому Сході, Італія розглядає можливість повернення до атомної енергетики через майже 40 років після закриття свого останнього атомного реактора і через 15 років після невдалої спроби скасувати це рішення.

Повідомлялося, що у німецькому Бундестазі закликали до відновлення дебатів щодо повернення до атомної енергетики та реактивації зупинених реакторів.