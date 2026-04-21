В Чехии допускают, что могут снизить цены на газ и электрику из-за войны на Ближнем Востоке

Вице-премьер и министр промышленности Чехии Карел Гавличек заявил, что если конфликт на Ближнем Востоке повлечет масштабный энергетический кризис, правительство страны правительство может снизить регулируемую составляющую цен на электроэнергию и газ.

Об этом он сказал во вторник, 21 апреля, во время мероприятия "Дни отопления и энергетики 2026", цитирует Radio Prague International, пишет "Европейская правда".

По словам чешского министра, в крайних случаях рыночные цены на основные энергоносители могут даже быть ограничены, чтобы обеспечить их доступность для отечественной промышленности и домохозяйств.

Он отметил, что в понедельник, 20 апреля, проинформировал Совет национальной безопасности об этих чрезвычайных мерах.

По словам Гавличека, подготовленные меры предусматривают, кроме относительно оптимистических сценариев, также кризисный сценарий, при котором конфликт между США, Израилем и Ираном значительно затянется и будет угрожать глобальным дефицитом энергии, что приведет к дальнейшему значительному росту цен на энергоносители.

"Единственным справедливым вариантом является уменьшение регулируемой составляющей цен на электроэнергию и газ, которая сейчас составляет 50% цены на электроэнергию и примерно 25% цены на газ. Я не говорю, что это произойдет. Но если правительство это сделает, мы сможем очень быстро снизить цену через Управление по регулированию энергетики без вмешательства в рынок. Каждый потребитель, каждый промышленник, каждый поставщик и каждое домохозяйство почувствуют влияние немедленно", – сказал он.

В этот же день премьер-министр Чехии Андрей Бабиш призвал Европейский Союз смягчить экологические нормы, чтобы ослабить последствия скачков цен на энергоносители, вызванных войной в Иране.

СМИ писали, что Европейский Союз намерен предостеречь государств-членов от поспешного выхода из ядерной энергетики и преждевременного закрытия атомных электростанций на фоне энергетического кризиса, вызванного войной на Ближнем Востоке.